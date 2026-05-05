Durante la mañana de hoy, diversos trascendidos y comentarios llegaron al equipo de Red Panorama, a través de los oyentes, sobre la luminaria ubicada sobre Avenida Las Colonias, la cual no estaría funcionando.

Según los reclamos enviados, llevarían más de 2 semanas sin prender las luces en ese sector, lo que genera una situación conflictiva, tanto para los vecinos del sector como para los que ascienden y descienden de la Autopista.

Además, uno de los ciudadanos, quien prefirió mantener el anonimato, comentó a Panorama que en la noche del lunes casi ocurre un accidente, cuando tuvo que esquivar un total de 10 jóvenes en motocicletas para evitar un choque.

Esperan tener una respuesta y solución a este problema.