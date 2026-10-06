Una vecina de barrio Villa Argentina se comunicó en las últimas horas con el equipo de Red Panorama y realizó un reclamo por el estado de una esquina ubicada en Campaña del Desierto y Florentina Rosa, donde se produjeron hundimientos luego de una obra.

Según explicó, el inconveniente se agravó después de las lluvias y actualmente genera desniveles entre el hormigón y la tierra.

La mujer señaló que la situación representa un riesgo principalmente durante la noche, tanto para motociclistas como para ciclistas y automovilistas. “Si viene alguien en moto fuerte, de noche se mata”, advirtió, al remarcar que un vehículo también podría sufrir importantes daños al pasar por el lugar.

Además, cuestionó que el sector no cuente con ningún tipo de señalización que advierta sobre el desnivel existente. Según indicó, desde la finalización de la obra no se habría realizado una nueva intervención para corregir el hundimiento generado por las lluvias.

Ante esta situación, la vecina pidió que se atienda el problema antes de que ocurra un accidente y planteó que una intervención sencilla podría evitar consecuencias mayores.

“Evitemos problemas futuros, Municipalidad, por favor”, expresó durante el reclamo, detallando que la situación la resuelvan antes del cambio de gestión.