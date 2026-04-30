Durante la mañana de hoy, a través de diversos oyentes, el equipo de Red Panorama recibió varios reclamos de vecinos por motocicletas mal estacionadas en un comercio ubicado entre las calles Florentina Rosa y Libertad, a metros de la escuela Juan Bautista Alberdi.

Por esta razón, Panorama dialogó con el director del área de Tránsito Municipal, Horacio Belli, quien expresó que estarán haciendo su paso por ese sector durante la mañana de hoy para analizar el estado y buscar una solución, y así “mejorar esa situación”.

Según lo comentado, tanto por Belli como por los vecinos de la cuadra, en el lugar hay un estacionamiento para motocicletas, el cual está señalizado y marcado, pero por diversas cuestiones los conductores deciden seguir poniéndolas sobre la vereda y generan este conflicto con los ciudadanos.

Se espera que puedan encontrar una solución acorde para una convivencia en paz en esa área del barrio.