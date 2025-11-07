En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Venado Tuerto, Gustavo García, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del jueves, aproximadamente a las 17:30 horas, el cuerpo bomberil recibió el llamado por un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial S4, la cual une esa localidad con San Eduardo. Esto fue a la altura del kilómetro 80.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Fiat 128, el cual estaba adaptado para carreras, sufrió un vuelco y terminó impactando contra una alcantarilla que había a un lado de la carpeta asfáltica, quedando con sus 4 ruedas hacia arriba.

Al llegar los bomberos, según lo comentado por García, lamentablemente su conductor ya se encontraba sin vida, por lo que la investigación de la causa la continuó el personal policial.

Más tarde, al caer la noche de ayer, se pudo conocer que el fallecido es Fernando Guilledo, de 34 años aproximadamente, oriundo de Venado Tuerto. También se difundió la información, por medio de allegados, que la víctima había salido a probar el auto para prepararlo para una nueva carrera.

El hecho tiene conmocionados a los habitantes de la región. A través de las redes sociales, las diferentes competiciones, como Kartings del Sur y Categorías del Sur, despidieron al piloto.