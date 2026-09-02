En diálogo con el equipo de Red Panorama, la candidata por la Unión Vecinal de Marcos Juárez, Verónica Crescente, presentó su propuesta de cara a las elecciones del 6 de septiembre y defendió la decisión de competir con lista propia. La dirigente destacó la renovación del espacio y el armado de un equipo integrado por vecinos, profesionales e independientes.

Crescente sostuvo que la Unión Vecinal representa una propuesta “original de Marcos Juárez”, sin estructuras provinciales ni nacionales que condicionen sus decisiones. En ese sentido, remarcó que el objetivo es trabajar exclusivamente por la ciudad y recuperar una identidad que, según planteó, permitió concretar grandes obras durante más de 20 años de gestión.

Uno de los principales ejes de su planteo es la administración de los recursos municipales. La candidata consideró necesario realizar una auditoría de las cuentas antes de asumir compromisos y cuestionó las promesas que no contemplan la situación real de las arcas públicas, especialmente frente a obligaciones financieras y posibles cambios en la recaudación.

“Yo prefiero ser mucho más cauta en eso”, afirmó Crescente al referirse a la planificación de un eventual gobierno. Como prioridades mencionó los servicios urbanos, la higiene de la ciudad y el arreglo de las calles, con el objetivo de que los vecinos perciban una prestación acorde con los impuestos que abonan.

En materia de infraestructura, también planteó la necesidad de terminar las obras que quedaron inconclusas, antes que anunciar nuevos proyectos de gran escala. Para Crescente, el próximo gobierno deberá revisar cada trabajo pendiente y establecer prioridades, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las necesidades más urgentes de la ciudad.

La dirigente vinculó además la situación municipal con el contexto socioeconómico de Marcos Juárez. Señaló que la pérdida de empleos puede afectar la recaudación y también incrementar las demandas de contención social, particularmente en clubes e instituciones educativas, que cumplen un rol importante para las familias y los jóvenes.

En relación con la educación, Crescente destacó la importancia de sostener las instituciones y sus orientaciones específicas, al tiempo que valoró el trabajo de las comunidades educativas. La candidata consideró que decisiones aparentemente pequeñas pueden generar impactos positivos y reivindicó el rol de las escuelas y clubes como espacios de integración.

A pocos días de las elecciones, Crescente aseguró que cuenta con un equipo renovado y más de 25 proyectos para la ciudad. “Estamos preparados para llevar adelante la gestión municipal con honestidad, con compromiso y con coherencia”, afirmó, sintetizando el perfil con el que la Unión Vecinal busca volver a conducir Marcos Juárez.