En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el colega Guillermo Nina, de Noticias Corral, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la noche del sábado, un hecho de violencia ocurrido a pocos kilómetros de Corral de Bustos, dejó sorprendidos a los vecinos del sudeste cordobés.

Todo ocurrió cuando, según lo testificado por una de las partes, un camionero le hizo señas de luces en el camino a otro rodado del mismo estilo, que venía de frente a él. Allí, lo que pudo haber sido un simple gesto, terminó en una escena de violencia, ya que este hombre, de 68 años, recibió un disparo, el cual terminó impactando en el parabrisas de su vehículo.

Rápidamente el damnificado frenó en el lugar y llamó inmediatamente a la policía, quienes, momentos más tarde, en un operativo cerrojo, lograron dar con el sujeto en el arco de ingreso de Corral de Bustos.

El sospechoso, otro camionero, pero de 25 años, fue detenido por el personal policial y trasladado a la Unidad Judicial. Además secuestraron un arma de aire comprimido con su cargador.

El chofer que recibió el disparo no sufrió heridas, ya que la bala quedó incrustada en el vidrio de su vehículo.