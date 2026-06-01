Durante el sábado, personal policial recibió la información de una mujer que habría ingresado al Hospital Abel Ayerza con heridas de arma blanca, por lo que se llegaron al nosocomio para tener más información.

Según lo testificado, minutos antes la damnificada habría discutido con otra mujer, quien le clavó un destornillador en varias partes de su cuerpo, dejándole así cortes y heridas leves.

Una vez que le realizaron las curaciones y fue dada de alta, la femenina se trasladó con los uniformados a la comisaría local para realizar la denuncia.

No hay detenidos aún.