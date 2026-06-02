En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 14:45 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la rotonda sur de la Ruta Provincial 12.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transportaba agua sufrió un despiste en solitario, terminó volcando y quedó con sus ruedas hacia arriba apoyado contra un poste de luz. Por lo que se pudo conocer, el vehículo viajaba desde Inriville hacia la ciudad cuando, no se sabe si por un desperfecto de los frenos, entró a la rotonda con velocidad excedida y entonces ocurrió el siniestro.

Al llegar los bomberos, el chofer, su único ocupante, ya estaba siendo atendido por el servicio de emergencias SUM, por lo que realizaron los trabajos para voltearlo y sacarlo de la circulación. Luego fue trasladado al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con heridas varias.

Aún se desconocen las causas del hecho.