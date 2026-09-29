Vòley de Argentino:
A seguir Creciendo.
Nuestras jugadoras de Primera no pudieron este jueves ante un sòlido equipo local.
Argentino cayò 3/1 frente a Complejo Deportivo de Justiniano Posse, mostrando crecimiento colectivo y peleando hasta el final.
A seguir trabajando y creciendo juntas.
¡ Vamos, jugadoras !.
¡ Giulia Liotta, convocada a la observaciòn de la Selecciòn Nacional U 15 !.
Una gran noticia para nuestro vòley y para toda la familia del Club Argentino.
Nuestra jugadora Giulia Liotta fue seleccionada por el Staff de Selecciones Nacionales para participar de la observaciòn de la Selecciòn Argentina U 15 Femenina.
1 y 2 de Octubre.
Club Libertad de Rosario, Santa Fe.
Giulia formarà parte de este grupo de jòvenes jugadoras convocadas de distintos clubes del Paìs, en una instancia que representa una enorme experiencia y reconocimiento a su trabajo, compromiso y crecimiento.
Desde el club estamos muy orgullosos de acompañarte en este camino, Giulia.
¡ A disfrutar esta oportunidad y a dejar todo !.
¡ Felicitaciones, Giulia !.