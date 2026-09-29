Vòley de Argentino:

A seguir Creciendo.

Nuestras jugadoras de Primera no pudieron este jueves ante un sòlido equipo local.

Argentino cayò 3/1 frente a Complejo Deportivo de Justiniano Posse, mostrando crecimiento colectivo y peleando hasta el final.

A seguir trabajando y creciendo juntas.

¡ Vamos, jugadoras !.

¡ Giulia Liotta, convocada a la observaciòn de la Selecciòn Nacional U 15 !.

Una gran noticia para nuestro vòley y para toda la familia del Club Argentino.

Nuestra jugadora Giulia Liotta fue seleccionada por el Staff de Selecciones Nacionales para participar de la observaciòn de la Selecciòn Argentina U 15 Femenina.

1 y 2 de Octubre.

Club Libertad de Rosario, Santa Fe.

Giulia formarà parte de este grupo de jòvenes jugadoras convocadas de distintos clubes del Paìs, en una instancia que representa una enorme experiencia y reconocimiento a su trabajo, compromiso y crecimiento.

Desde el club estamos muy orgullosos de acompañarte en este camino, Giulia.

¡ A disfrutar esta oportunidad y a dejar todo !.

¡ Felicitaciones, Giulia !.