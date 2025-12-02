Vóley de Argentino:

Destacada Participación Albirroja En Las Finales Sub 16 AVSEC en Monte Buey.

El pasado sábado, el Club Argentino presentó sus equipos Sub 16 A y B en las finales de la Asociación de Voleibol Cordobés(AVSEC), disputadas en Monte Buey.

A pesar de contar con varias bajas por compromiso de jugadoras, ambos Planteles mostraron un gran nivel de juego y mantuvieron Partidos muy parejos frente a todos sus rivales.

Resultados Equipo Argentino A:

ARGENTINO A 2 SPORTING 0

ARGENTINO A 0 TRINITARIOS 2

Copa de Plata:

ARGENTINO A 0 MATIENZO 2

Resultados Equipo Argentino B:

ARGENTINO B 1 CORRALENSE 2

ARGENTINO B 0 RIVADAVIA 2

Copa de Bronce:

ARGENTINO B 0 UNIÓN CENTRAL 2

Posiciones Finales(sobre 15 equipos)

ARGENTINO A 7 Lugar

ARGENTINO B 11 Lugar

Celebramos el trabajo realizado por todo el Plantel, que mostró compromiso, crecimiento e identidad albirroja en cada partido disputado.