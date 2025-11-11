El Vóley Albirrojo cerró el año con grandes experiencias.

El Club Argentino de Marcos Juárez cerró un nuevo capítulo del año deportivo con la participación en distintos competencias que reflejan el crecimiento y compromiso de nuestro vóley.

El pasado fin de semana se disputó en el Club Sporting de Corral de Bustos el último Encuentro de Mini Vóley del año, donde 30 representantes albirrojos disfrutaron de una jornada llena de juegos, diversión y compañerismo una experiencia que resume el espíritu del mini Vóley, aprender, compartir y disfrutar en equipo.

Además, nuestras jugadoras Sub 14 participaron de las Finales del Torneo Clausura AVSEC disputadas el sábado en Rivadavia de Villa maría.

Zona:

vs. Rivadavia B 2-0

vs. Matienzo 0-2

Cruces:

vs. Sporting de Corral de Bustos 2-0-

vs. Rivadavia A 2-0.

Con un gran desempeño, el equipo finalizó el torneo en el 5 Puesto, dejando en alto los colores del club con esfuerzo, actitud y trabajo en equipo.

Felicitamos a todas las jugadoras, Profes, y familias por el acompañamiento constante y por un año lleno de aprendizaje, crecimiento y pasión albirroja.