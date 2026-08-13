Vòley de Argentino:

¡ Giulia Liotta a la Selecciòn Cordobesa Sub 14 !.

Tenemos una enorme alegrìa para compartir: Giulia Liotta, jugadora de nuestro vòley, fue convocada para integrar la Selecciòn Cordobesa Sub 14 2026 que representarà a Còrdoba en el Torneo Argentino, que se disputarà en Resistencia, Chaco, del 25 al 29 de Agosto.

Una convocatoria que reconoce el talento, el compromiso y el esfuerzo de Giulia, pero que tambièn representa a todo el vòley del Club Argentino.

Detràs de este logro estàn sus Profes, sus compañeras, las familias y cada Persona que acompaña dìa a dìa el crecimiento de nuestras jugadoras.

Porque cuando una llega,llegamos todos.

¡ Felicitaciones Giulia !. A disfrutar esta experiencia y a dejar bien alto al vòley cordobès y a nuestro querido Club Argentino.

¡ Vamos Giulia !. ¡ Vamos Argentino !.