Vòley de Argentino:

Gran Actuaciòn del Maxi Vòley en General Baldissera.

El pasado fin de semana, nuestras jugadoras de Maxi Vòley tuvieron una destacada participaciòn en un Grand Prix amistoso disputado en General Baldissera, reafirmando el crecimiento y la consolidaciòn de la disciplina dentro del club Argentino.

La jornada se desarrollò bajo un formato de competencia en el que cada equipo disputò dos encuentros, permitiendo un importante rodaje y nivel competitivo para todos los conjuntos participantes.

En cuanto a los resultados, el equipo A logrò una valiosa victoria frente a San Martìn de Monte Buey B, mientras que cayò en un ajustado partido ante San Martìn A. Por su parte, el equipo B tuvo una actuaciòn sobresaliente, imponièndose en sus dos presentaciones: Primero ante San Martìn de Monte Buey y luego frente a Sportivo de Isla Verde.

Más allà de los resultados, lo màs destacado fue el compromiso, la entrega y el crecimiento constante de esta categorìa, que se afianza cada vez màs dentro de nuestra instituciòn y sigue sumando protagonismo en cada competencia.

Desde el Club Argentino felicitamos a todas nuestras jugadoras por representar de gran manera nuestros colores y por seguir impulsando el desarrollo del Maxi Vòley.

La Sub 14 dijo Presente en el Torneo JURC de Cañada Rosquìn:

Nuestro equipos Sub 14 de Vòley participò del torneo organizado por JURC en la localidad de Cañada Rosquìn, viviendo una gran experiencia deportiva y logrando subirse al Podio en una competencia de muy buen nivel.

El Club Argentino estuvo representado por 18 jugadoras, distribuidas en dos equipos, que disputaron una intensa cantidad de Partidos frente a rivales de jerarquìa, lo que permitiò seguir sumando rodaje y crecimiento dentro de la categorìa.

En cuanto a los resultados, el equipo A se consagrò Campèon de la Copa de Plata, coronando un excelente desempeño a lo largo del certamen. Por su parte, el equipo B alcanzò el Cuarto Puesto en la Copa de Plata, demostrando tambièn un gran nivel competitivo.

Resultados Equipo A:

2-1 vs. Defensores Ramallo

0-2 vs. Tala San Francisco

1-2 vs. Trebolense El Trèbol

2-0 vs. Sporting de Corral de Bustos

2-0 vs. Americano de Carlos Pellegrini

2-0 vs. Trebolense El Trèbol

Resultados Equipo B:

0-2 vs. San Isidro San Francisco

2-0 vs. Almafuerte Las Rosas

2-0 vs. Americano Carlos Pellegrini

2-0 vs. Boca Santiago del Estero

0-2 vs. Instituto Santa Fe

0-2 vs. Trebolense El Trèbol

Más àlla de los resultados, destacamos el compromiso, la entrega y el crecimiento de nuestras jugadoras, enfrentàndose a equipos de gran nivel y representando de la mejor manera nuestros colores.

Desde el Club Argentino felicitamos a todo el Plantel por este gran torneo y por seguir construyendo el futuro del vòley de nuestra instituciòn.