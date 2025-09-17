Voley de Argentino:
Gran Prix Sub 18 y Sub 18 B:
El día jueves, nuestros equipos participaron de una nueva jornada del Gran Prix parcial de vóley, con la presencia de las categorías Sub 18 y Sub 18 B.
Sub 18 resultados:
2-0 a Sporting de Corral de Bustos
1-2 con Matienzo de Monte Buey
2-1 a Corralense(3 Puesto).
Sub 18 B resultados:
0-2 con Corralense de Corral de Bustos
0-2 con Complejo de J, Posse
2-0 a Sporting de Corral de Bustos(5 Puesto).
Felicitamos a las jugadoras y el cuerpo técnico por la entrega y compromiso en cada Partido.
El Vóley Formativo del Club Argentino tuvo una semana cargada de competencia y muy buenos resultados en los Grand Prix Sub 13 y Sub 12, disputados el jueves y ´sabado respectivamente.
Gran Prix Sub 13 Jueves:
En esta Fecha Parcial, nuestros equipos se midieron con rivales de gran nivel, Argentino A alcanzó un meritorio 2 Puesto, con tres victorias claras y solo una derrota frente a Matienzo.
ARGENTINO A 2 SPORTING 0
ARGENTINO A 2 COMPLEJO J. POSSE 0
ARGENTINO A 2 CORRALENSE 0
ARGENTINO A 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
2 Puesto para Argentino A.
Por su parte, Argentino B disputó partidos intensos, acumulando experiencia frente a rivales exigentes.
ARGENTINO B 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
ARGENTINO B 0 SAN MARTÍN 2
ARGENTINO 0 CORRALENSE 2
Gran Prix Sub 12 Sábado en Justiniano Posse.
El sábado fue el turno de la categoría Sub 12, donde Argentino A volvió a subirse al Podio con un sólido 2 lugar, mostrando gran crecimiento colectivo.
ARGENTINO A 2 CORRALENSE 0
ARGENTINO A 2 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1
ARGENTINO A 2 COMPLEJO 0
ARGENTINO A 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
2 Puesto para Argentino A
Mientras tanto, Argentino B afrontó cada Partido con mucho compromiso, sumando rodaje y experiencia de juego.
ARGENTINO B 0 MATIENZO 2
ARGENTINO B 0 COMPLEJO 2
ARGENTINO B 0 CORRALENSE 2.