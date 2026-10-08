Vòley de Argentino:

Maxi Competitivo y Sub 11, protagonistas de un nuevo fin de semana.

El vòley del Club Argentino continùa sumando experiencia, competencia y crecimiento en cada encuentro. El pasado domingo 4 de Octubre, el equipo de Maxi Competitivo participò del ùltimo Grand Prix de la categorìa, disputado en la localidad de Idiazàbal.

Del encuentro participaron los cuatro equipos de la Zona Norte Complejo de Justiniano Posse. Idiazàbal, Las Rojas de Bell Ville y Argentino de Marcos Juàrez.

Nuestro equipo estuvo conformado por nueve jugadoras que demostraron, una vez màs, compromiso, entrega y un gran desempeño dentro de la cancha.

Los resultados fueron:

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 0 LAS ROJAS DE BELL VILLE 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 1 IDIAZÀBAL 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2

Con estos resultados, Argentino finalizò en el cuarto Puesto de la tabla general.

Màs allà de los resultados, el objetivo continùa puesto en seguir creciendo y llegar de la mejor manera a las Finales, que se disputaràn el 01 de Noviembre en Justiniano Posse.

Las màs pequeñas tambièn siguen creciendo.

El sàbado fue el turno de nuestras categorìas Sub 11, que participaron de un nuevo encuentro en Cruz Alta, organizado por el Club Newbery.

Argentino presentò dos equipos, integrados por niñas de entre 8 y 11 años. que continùa sus primeros pasos en la competencia y aprendiendo a jugar en grande.

Argentino A: disputò 4 Partidos y consiguiò 3 victorias

Argentino B: disputò 3 Partidos y obtuvo 1 victoria

Màs allà de los resultados, estos encuentros representan una enorme oportunidad para que nuestras pequeñas jugadoras ganen experiencia, confianza y disfruten del deporte.

El pròximo desafìo serà el 8 de Noviembre, cuando el ùltimo encuentro de la categorìa se dispute como Local.

Seguimos entrenando, aprendiendo y creciendo. Con paciencia, compromiso y mucho entusiasmo, nuestras jugadoras siguen construyendo su camino dentro del vòley.

¡ Vamos chicas !. A seguir creciendo y preparàndonos para lo que viene.