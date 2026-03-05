Vóley de Argentino:

Primer Entrenamiento de la Preselecciòn de AVSEC.

Se realizó la Primera concentración de la Preselección de nuestra Liga, perteneciente a la Asociaciòn de Vòley del Sudeste Cordobès, el 02 de Marzo en el Club Matienzo de Monte Buey.

La Liga està dividida en dos zonas y en esta oportunidad entrenó la Zona Sur, mientras que la Zona Norte trabajo en paralelo en su respectiva sede.

Desde el Club Argentino formamos parte del cuerpo técnico en la categoría Sub 14, junto al Profe Juliàn Funes.

En esta primera instancia se realizó una evaluación general.

De las 28 jugadoras por categorìa de toda la Liga, quedarán 14 que representarán a la Asociación en el Interasociativo Provincial.

El próximo domingo habrá un nuevo entrenamiento y a mediados de Marzo se disputará un amistoso entre Zona Sur y Zona Norte.

Nuestras representantes albirrojas:

Sub 18:

Cornara Florentina.

Dasensich Delfina.

Sub 16:

Martín Pilar.

Seghetta Angela.

Dellarosa Lucìa.

Martìn Valentina.

Ferreyra Catalina.

Sub 14:

Liotta Giulia.

Rosendo Magali.

Lescano Martina.

Lujàn Andina.