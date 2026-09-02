Vòley de Argentino:

¡ Felicitaciones, Giulia !.

Desde el Club Argentino de Marcos Juàrez felicitamos a Giulia Liotta, quien formò parte de la Selecciòn de Còrdoba Sub 14 que participò del Campeonato Nacional Sub 14 disputado en Resistencia, Chaco.

Entre el 25 y el 29 de Agosto, las mejores Selecciones Provinciales se encontraron en esta importante competencia nacional, con 22 Federaciones presentes por rama.

Giulia representò a nuestra Provincia y a nuestro Club, siendo parte de un equipo cordobès que logrò quedarse con el tercer puesto Nacional.

Una experiencia enorme, fruto del esfuerzo, el compromiso y el trabajo de todos estos años.

¡ Felicitaciones, Giulia !. Orgullo Argentino.

Primer Grand Prix del Torneo Clausura de Maxi Vòley.

Nuestras jugadoras fueron parte del Primer Grand Prix del Torneo Clausura, disputado en River de Bell Ville.

En un Cuadrangular muy competitivo, esta vez no pudieron quedarse con victorias, pero demostraron gran crecimiento, entrega y compromiso, dando batalla en cada punto y dejando todo en cada Partido.

Cada encuentro suma experiencia, aprendizaje y confianza para seguir creciendo juntas. ¡ Vamos por màs !.

Un Nuevo Paso para nuestras Pequeñas.

El sàbado 29, nuestras jugadoras de Sub 11 dijeron presente en el 2 Encuentro Sub 11, de vòley organizado por el Club Corralense, en Corral de Bustos.

Argentino participò con dos equipos, integrados por niñas de 9, 10 y 11 años, que continùan dando sus primeros pasos en la cancha grande.

El equipo A consiguiò 4 victorias en 5 Partidos, mientras que el equipo B ganò los 4 encuentros que disputo. Pero, màs allà de los resultados, nos quedamos con algo mucho màs importante: su crecimiento, su esfuerzo y sus ganas de aprender.

Cada entrenamiento suma. Nuestras pequeñas tambièn comparten pràcticas con categorìas mayores.

Sumando experiencias que las ayudan a crecer y a prepararse para lo que viene.

Este es un Paso para ellas. Un desafìo que afrontan con valentìa, entusiasmo y muchas ganas de seguir aprendiendo, acercàndose poco a poco a la competencia.

Hoy juegan, aprenden y disfrutan. Mañana, todo lo aprendido serà parte de su camino.