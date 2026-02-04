Voley de Argentino:
Primera semana de Pretemporada cumplida para algunas categorías.
Fueron días de esfuerzo, compromiso y muchas ganas de volver a encontrarnos en la cancha.
Las esperamos las próximas semanas para seguir preparándonos, creciendo y construyendo juntas un gran año de vóley.
Y con mucha alegría le damos la bienvenida nuevamente a nuestro vóley al Profesor Oscar Feglia, nos llena de alegría que estés en casa, vamos por este año para seguir aprendiendo, entrenando y soñando en equipo.
Felicitaciones a nuestros entrenadores y jugadoras por el gran esfuerzo que están haciendo.
Próximamente nuevas noticias.