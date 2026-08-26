Vòley de Argentino:
El Vòley del Rojo, Protagonista en Cruz Alta.
Este sàbado 22, nuestras jugadoras viajaron a Cruz Alta para disputar el Primer Grand Prix del Torneo Clausura, en una jornada que tuvo a Argentino como gran Protagonista.
Con una destacada actuaciòn de nuestros dos equipos Argentino A logrò quedarse con el 1 Puesto, mientras que Argentino B finalizò en el 4 lugar.
ARGENTINO A:
2-0 vs. Sporting
2-0 vs. Argentino B
2-1 vs. Matienzo
2-0 vs. Corralense
1ª Puesto.
ARGENTINO B:
2-0 vs. Sporting
0-2 vs. Argentino A
0-2 vs. Corralense
0-2 vs. Matienzo
4ª Puesto.
Una gran jornada para el vòley de Argentino, que sigue creciendo, compitiendo y representando nuestros colores en cada torneo.
¡ Felicitaciones a nuestras jugadoras y Profes por este gran desempeño !.
Encuentro General de Mini Vòley:
Este domingo vivimos una hermosa jornada en Bell Ville junto a los 12 clubes que forman parte de la Liga.
Desde Argentino dijimos presente con 28 jugadoras, disfrutando de una tarde a puro vòley, diversiòn y aprendizaje.
Una jornada que tuvo como protagonistas a nuestras pequeñas jugadoras, pero que tambièn contò con algo fundamental el acompañamiento y el apoyo de las familias.
¡ Seguimos creciendo, compartiendo y disfrutando del vòley !.
¡ Giulia Liotta, Lista para el Argentino Sub 14 !.
Nuestra jugadora Giulia Liotta ya se encuentra concentrada y preparada para viajar mañana rumbo a Chaco, junto al Seleccionado de Còrdoba donde disputarà el Campeonato Argentino Sub 14.
Del 25 al 29 de Agosto.
Todo el orgullo del Club Argentino acompañado a Giulia en este gran desafìo.
¡ Vamos Giulia !.