Vòley de Argentino:

El Vòley del Rojo, Protagonista en Cruz Alta.

Este sàbado 22, nuestras jugadoras viajaron a Cruz Alta para disputar el Primer Grand Prix del Torneo Clausura, en una jornada que tuvo a Argentino como gran Protagonista.

Con una destacada actuaciòn de nuestros dos equipos Argentino A logrò quedarse con el 1 Puesto, mientras que Argentino B finalizò en el 4 lugar.

ARGENTINO A:

2-0 vs. Sporting

2-0 vs. Argentino B

2-1 vs. Matienzo

2-0 vs. Corralense

1ª Puesto.

ARGENTINO B:

2-0 vs. Sporting

0-2 vs. Argentino A

0-2 vs. Corralense

0-2 vs. Matienzo

4ª Puesto.

Una gran jornada para el vòley de Argentino, que sigue creciendo, compitiendo y representando nuestros colores en cada torneo.

¡ Felicitaciones a nuestras jugadoras y Profes por este gran desempeño !.

Encuentro General de Mini Vòley:

Este domingo vivimos una hermosa jornada en Bell Ville junto a los 12 clubes que forman parte de la Liga.

Desde Argentino dijimos presente con 28 jugadoras, disfrutando de una tarde a puro vòley, diversiòn y aprendizaje.

Una jornada que tuvo como protagonistas a nuestras pequeñas jugadoras, pero que tambièn contò con algo fundamental el acompañamiento y el apoyo de las familias.

¡ Seguimos creciendo, compartiendo y disfrutando del vòley !.

¡ Giulia Liotta, Lista para el Argentino Sub 14 !.

Nuestra jugadora Giulia Liotta ya se encuentra concentrada y preparada para viajar mañana rumbo a Chaco, junto al Seleccionado de Còrdoba donde disputarà el Campeonato Argentino Sub 14.

Del 25 al 29 de Agosto.

Todo el orgullo del Club Argentino acompañado a Giulia en este gran desafìo.

¡ Vamos Giulia !.