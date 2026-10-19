Vóley de Argentino: Un Fin de semana de competencia y grandes Partidos.
El vóley de Argentino tuvo actividad el fin de semana con participación en Primera División y en las categorías Sub 16 y Sub 18 del Gran Prix No Federado.
Primera División:
En Monte Buey, nuestro equipo cayó 3-2 frente a Matienzo en un Partido muy parejo, donde volvió a demostrar un gran juego y caracter.
En el tramo final del Torneo Clausura, el equipo sigue consolidando su identidad y buscará cerrar la fase regular como Local el próximo jueves frente a Corralense, con el objetivo de llegar a los Playoffs.
Gran Prix No Federado San Marcos Sud.
EL sábado 17 de Octubre, las categorías Sub 16 y Sub 18 tuvieron una destacada actuación y consiguieron importantes triunfos.
Sub 18:
2-1 vs. Ballesteros
2-1 vs. Firpo
Sub 16:
2-0 vs. Ballesteros
3-0 vs. Firpo
¡ Felicitaciones a nuestros jugadores y cuerpo técnico por el compromiso, el trabajo y el esfuerzo en cada Partido !.