Vóley de Argentino:

Victoria del Rojo en el cierre de la Primera Rueda.

El viernes 5 de Septiembre, nuestras jugadoras de Vóley Primera División cerraron la Primera rueda de la Liga AVSEC con una contundente victoria.

Argentino se impuso frente a Sporting de Corral de Bustos por 3 a 0, mostrando solidez en todas las líneas.

En un partido donde el Rojo fue ampliamente superior, el equipo aprovechó la ocasión para probar variantes y dar rodaje a las jugadoras más jóvenes del Plantel, demostrando el crecimiento y la proyección del grupo.

Liga AVSEC Primera División:

Frente a Sporting de Corral de Bustos.

Viernes 05 de Septiembre.

Victoria 3 a 0.

¡ Felicitaciones a nuestras jugadoras y cuerpo técnico por este gran cierre de rueda !.