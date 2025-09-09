Vóley de Argentino:
Victoria del Rojo en el cierre de la Primera Rueda.
El viernes 5 de Septiembre, nuestras jugadoras de Vóley Primera División cerraron la Primera rueda de la Liga AVSEC con una contundente victoria.
Argentino se impuso frente a Sporting de Corral de Bustos por 3 a 0, mostrando solidez en todas las líneas.
En un partido donde el Rojo fue ampliamente superior, el equipo aprovechó la ocasión para probar variantes y dar rodaje a las jugadoras más jóvenes del Plantel, demostrando el crecimiento y la proyección del grupo.
Liga AVSEC Primera División:
Frente a Sporting de Corral de Bustos.
Viernes 05 de Septiembre.
Victoria 3 a 0.
¡ Felicitaciones a nuestras jugadoras y cuerpo técnico por este gran cierre de rueda !.