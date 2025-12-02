Vóley de San Martín:
Encuentro Internacional en Córdoba.
El Club San Martín participó del Encuentro Internacional realizado el 28, 29 y 30 de Noviembre en Córdoba, donde nuestros equipos Sub 16 Femenino, Sub 18 Masculino y Sub Femenino compitieron junto a delegaciones de cinco Países.
Agradecemos el acompañamiento del D. T. Román Bravi y del Entrenador Físico Lorenzo Bravi, quienes hicieron posible esta experiencia.
Resultados:
Sub 18 Masculino 3 Puesto Copa de Plata
Sub 18 Femenino 4 Puesto Copa de Plata
Sub 16 Femenino 4 Puesto Copa Cristal
Un fin de semana que refleja crecimiento, compromiso y el orgullo de representarnos.