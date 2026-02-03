Voley de Villa Argentina:
Convocatoria Abierta de Profesores de Voley.
Interesados acercarse a Secretaría del Club de 18:00 a 20:00 horas a partir del 02 de Febrero o comunicarse al 3472 592518.
