Vóley del Club Argentino:

El vóley del Club Argentino tuvo una intensa y emocionante actividad durante el sábado y domingo 15 y 16 de Noviembre, con destacados actuaciones de nuestras categorías Sub 14 y Sub 18.

Sub 14:

Cierre de un año para aplaudir.

La categoría Sub 14 culminó un 2024 de enorme crecimiento, avanzando de menos a más tanto en el juego colectivo como en el rendimiento individual.

En el último torneo del año, nuestras jugadoras mostraron su mejor versión y regresaron a Marcos Juárez con:

Equipo B: Copa de Bronce

Equipo A: Segundo Puesto del torneo

Un orgullo para todo el vóley albirrojo.

¡ Felicitaciones al cuerpo técnico y a las jugadoras !.

Sub 18: Gran participación en el Abierto Nacional de Matienzo de Monte Buey.

La Sub 18 compitió en el prestigioso Abierto Nacional organizado por Matienzo de Monte Buey, enfrentándose a equipos de alto nivel y logrando resultados muy positivos.

Zona:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SARMIENTO DE JUNÍN 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 FISHERTON 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 COMPAÑIA 0

Copa de Oro: Triangular.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 BEN HUR 0

Las chicas sumaron experiencia, mostraron carácter y defendieron con orgullo los colores albirrojos.