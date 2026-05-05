Vòley del Club Argentino:

Primera Divisiòn Masculina:

Jueves 30 de Abril, se llevò a cabo la 1 Fecha de la Liga del Sur Masculino AVSEC, en Los Surgentes, donde Argentino participò en dos categorìas.

En la Categorìa A, lograron una gran victoria, enfrentàndose al Club Social de Los Surgentes y Arteaga, sumando puntos para la tabla general.

La Categorìa B se enfrentò al Club Arteaga, siendo derrotados enfrentàndose 1-2, enfrentàndose al local 0-2. Una categorìa que està en plena formaciòn, transitando un nuevo camino de aprendizaje y experiencias.

Felicitaciones jugadores y cuerpo tècnico, a seguir asì, vamos por mucho màs.

Encuentro Amistoso Sub 13:

El pasado sàbado 25 de Abril, y aprovechando la ausencia de compromiso de Liga, se llevò a cabo un encuentro amistoso de la categorìa Sub 13 en las instalaciones de nuestro club. En esta oportunidad, recibimos a San Martìn de Monte Buey, Progreso de Noetinger y al Taller Municipal de San Marcos Sud, con quienes compartimos una valiosa jornada deportiva, promoviendo el aprendizaje, el respecto y el compañerismo.

Agradecemos a las instituciones participantes por su presencia y predisposiciòn.

Maxi Vòley: Gran Jornada de Maxi Vòley es la que vivimos este domingo.

Se disputò la Primer Fecha del Torneo Clausura, con 12 equipos en competencia, nuestras chicas obtuvieron el 3 y 6 to Puesto del Gran Prix Parcial.

Comenzamos la jornada en busca de un sistema que nos de calidad y nos lleve a lo màs alto. De esta manera las jugadoras de Argentino pudieron concretar y subirse al Podio.

Aplauso para estas 19 jugadoras mayores que representan nuestros colores.

Resultados:

Equipo A:

6 Puesto.

2-1 vs. Progreso

1-2 vs. Las Rojas

0-2 vs. Idiazàbal

Equipo B:

3 er Puesto.

0-2 vs. Luro.

2-1 vs. Idiazàbal.

2-0 vs. Progreso.