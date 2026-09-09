Vòley Formativo de Argentino:

Un Fin de semana de mucho crecimiento.

Nuestras jugadoras tuvieron un intenso fin de semana de competencia, participando en distintos abiertos y sumando experiencias que son fundamentales para su desarrollo deportivo.

Abierto William Kemmis Las Rosas

Argentino participò con dos equipos, integrados por jugadoras de las categorìas Sub 14 y Sub 16.

Equipo A:

Zona Clasificatoria Sàbado:

ARGENTINO 2-0 CECI

ARGENTINO 0-2 TREBOLENSE

ARGENTINO 2-0 SAN GENARO

ARGENTINO 2-1 UNIÒN ALVAREZ B

Copa de Oro: Domingo

ARGENTINO 2 TREBOLENSE 0

ARGENTINO 0 CITTA 2

Sub 16 B:

Sàbado:

ARGENTINO 0 WILLIAM KEMMIS 2

ARGENTINO 2 WILLIAM KEMMIS B 1

ARGENTINO 0 UNIÒN ALVAREZ A 2

Domingo:

ARGENTINO 0 UNIÒN ALVAREZ A 2

ARGENTINO 0 CITTA B 2

Abierto de Progreso de Noetinger.

Tambièn nuestras jugadoras Sub 14 participaron del Abierto organizado por Progreso de Noetinger, donde tuvieron una destacada actuaciòn y lograron quedarse con el Primer Puesto de la Copa de Plata.

Resultados:

ARGENTINO 0 COLAZO 2

ARGENTINO 0 ALMAFUERTE B 2

ARGENTINO 0 SPORTIVO DE RÌO CUARTO 2

ARGENTINO 2 ADEO 0

ARGENTINO 2 UNIÒN A 0

ARGENTINO 2 PROGRESO 0

Màs allà de los resultados, cada Partido representa una oportunidad para aprender, competir, ganar experiencia y seguir creciendo.

Felicitaciones a todas nuestras jugadoras y al cuerpo tècnico por el compromiso y el trabajo de cada dìa.

Seguimos creciendo. Seguimos aprendiendo.

Seguimos siendo Argentino.