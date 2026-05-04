El ingeniero Pedro Dellarossa, ex intendente de Marcos Juárez, confirmó este lunes por la mañana su renuncia al Banco Córdoba para encarar una nueva candidatura en la ciudad.

En diálogo con la Red Panorama, el propio dirigente fue contundente al afirmar: “Voy a estar en Marcos Juárez para ofrecer una nueva opción”, ratificando así su decisión de volver a la escena política local.

En ese marco, Dellarossa explicó que se trata de una determinación personal y planificada. “Hoy tomé la decisión”, sostuvo, al tiempo que remarcó que su salida responde a la intención de retomar el contacto con los vecinos. Según indicó, luego de su paso por funciones provinciales, considera que “es hora de quedarse” en la ciudad y volver a involucrarse de lleno en su realidad.

Durante la entrevista, el ex mandatario también expuso su visión sobre el contexto político actual. Señaló que “los extremos no le hacen bien a la sociedad” y planteó la necesidad de construir acuerdos amplios. En ese sentido, expresó su coincidencia con un modelo productivo basado en el impulso al sector privado, la industria y la generación de empleo.

Asimismo, Dellarossa sostuvo que el Estado debe tener un rol activo pero equilibrado. “Tiene que estar en salud, en educación, en seguridad, pero sin excederse”, explicó, y agregó que el desafío es “darle al sector privado el impulso necesario” para crecer. También remarcó la importancia de sostener políticas de Estado que trasciendan las gestiones.

En relación a su posible candidatura, indicó que su intención es representar al PRO. “Siempre pertenecí al partido y me gustaría hacerlo desde ese lugar”, afirmó, aunque reconoció que la definición dependerá de los consensos internos. En esa línea, subrayó que “sin negociación no hay política” y no descartó eventuales alianzas más adelante.

En otro tramo de la entrevista, Pedro fue consultado sobre si el ex presidente Mauricio Macri se había comunicado con él tras su decisión. “No hablé con Mauricio”, respondió de manera directa, aunque aclaró que mantiene diálogo con otros dirigentes. La falta de contacto resulta llamativa, teniendo en cuenta el vínculo que ambos construyeron durante su gestión como intendente.

Por otra parte, adelantó que en las próximas semanas intensificará su presencia en la ciudad. “A partir de junio voy a estar en forma permanente en Marcos Juárez”, aseguró, con el objetivo de “caminar, escuchar y acercar propuestas” a los vecinos en el inicio de una nueva etapa política.