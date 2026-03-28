El día 28 de Marzo Salida de Alarma General de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez por accidente vehicular.

Aproximadamente a las 00:45 horas, nos convocan por un vuelco en solitario de un automóvil sobre la ruta 9, en el kilómetro 433.

Al llegar, nos encontramos con sus 6 ocupantes, quienes habían podido salir por sus propios medios del habitáculo, debiendo ser asistidos y trasladado al Hospital Local con distintos tipos de lesiones.

Acudimos con 4 Unidades y 20 Bomberos, trabajando en conjunto con Bomberos de General Roca.

Las tareas demandaron más de una Hora.

Fuente: Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.