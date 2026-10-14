Durante las últimas horas el equipo de Red Panorama recibió diversos reclamos por parte de oyentes y vecinos sobre la falta de respuestas en la línea 101 para hacer denuncias a la Policía.

Todo comenzó cuando Panorama dialogó con un vecino de apellido Perotti, que sufrió un robo durante el fin de semana y destacó haber llamado varias veces a ese número específico y daba ‘ocupado’ o ‘fuera de servicio’.

Por tal motivo, la radio se comunicó con el legislador Carlos Carignano, quien confirmó minutos atrás que ya se habría estabilizado la línea, y además le habrían colocado un chip de seguridad para evitar que surjan nuevas caídas en el sistema.

Además Carignano confirmó que quedó afirmada la denuncia formal por esta situación.

Los vecinos podrán volver a comunicarse al 101 en caso de necesitar ayuda por parte de la Policía y no poder asistir a la comisaría.