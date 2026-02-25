40 Años Anfiteatro Country Club Argentino.

Diego César Diego Banda MJC

Folk Tango Jazz Pop

8 de Marzo: 20:30 horas.

Joven Invitado: Juan Pablo Zamzen.

Invita Club Argentino.

Organiza: Banda MJC.

El anfiteatro del Country se viste de Gala.

En el año en el que viviremos momentos históricos por los 120 Años de vida institucional, también celebramos los 40 años de la inauguración del Paraíso, ese lugar donde miles de familias y amigos disfruten cada verano.

Queremos comenzar a festejar estas dos grandes celebraciones con un hermoso espectáculo que compartiremos el 8 de Marzo.

Será una noche especial para encontrarnos, celebrar y dar inicio a un año inolvidable para nuestra institución.

Los esperamos. Vení a retirar tu tarjeta en Secretaría del Club.