Se jugaron los Partidos del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense.

En la Zona Dos: En la cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse por la 9 Fecha.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 7 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1

Goles de Nestor Dagustini, Nicolás Marcovecchio, Victor Valdez(3), Mariano Pugliese y Sebastián Rolando para San Martín de Monte Buey-Juan Renzo Alegre para Sportivo Unión de Ordoñez.

Arbitro: Diego Gastaldi.

MATIENZO DE MONTE BUEY 3 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0

Goles de Jorge Amigone, Javier Domizi y Román Giordano para Matienzo.

Expulsado: Patricio Guidi de Firpo.

Arbitro: Jorge Verón.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2

Arbitro: Diego Gastaldi.

Goles de Jonathan Pirchio(2) para Def. de Juventud de Justiniano Posse-Emir Galván para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

En la Zona Tres en la Cancha de Talleres de Ballesteros por la 12 Fecha.

TALLERES DE BALLESTEROS 3 HURACÁN DE MORRISON 1

Arbitro: Miguel Oviedo.

Goles de Matías Bustamante, Lucas García y Nicolás Castillo para Talleres de Ballesteros-Quirno González Ledesma para Huracán de Morrison.

Expulsado: Sebastián Jofre de Talleres de Ballesteros-Leonardo Nicola de Huracán de Morrison.

UNIÓN DE MORRISON 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Goles de Marcelo González y Claudio Casabona para Unión-Cristián Ullua para River Plate de Bell Ville.

Expulsados: Benjamín Antonelli de River Plate de Bell Ville-Chirino Fernández de Unión de Morrison.

Arbitro: Guillermo Bolati.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1 ARGENTINO DE BELL VILLE 1

Goles de Javier Guayan para Defensores de San Antonio de Litín-Gabriel Grifone para Argentino de Bell Ville.

Expulsados: Fernando Rodríguez, Maximiliano Quiroga y Mariano Pereyra de Argentino de Bell Ville

Arbitro: Guillermo Bolati.

Zona Uno En la cancha de Argentino de Marcos Juárez por la 9 Fecha .

LEONES 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de Pablo Pellegrino y Emiliano Nitardi para Leones.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 3 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1

Arbitro: Lucas Quiroga.

Goles de Matías Vargas, Renzo José Luis Dearma y Juan José Vera para C. D. Roca-Mariano Oscar Quinteros para San Martín de Marcos Juárez.

PROGRESO DE NOETINGER 6 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2

Goles de Federico Bocca, Arnaldo Becerra, Maximiliano Quintero(2), Ramón Machado y Luis Jesús Correa para Progreso-Ramón Omar González y Hernán Antonio Fink para la Villa.

Arbitro: Omar Arrieta.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: Leones 18 Puntos, Centro Deportivo Roca 18, Villa Argentina 11, Progreso de Noetinger 10, Argentino de Marcos Juárez 10, y San Martín de Marcos Juárez 10.

Zona Dos: SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 18 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 16, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 14, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 11, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 11, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2.

Zona Tres: RIVER PLATE DE BELL VILLE 27 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 21, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 16, ARGENTINO DE BELL VILLE 14, UNIÓN DE MORRISON 14, TALLERES DE BELL VILLE 10 y HURACÁN DE MORRISON 0.