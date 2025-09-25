El día 24 de Septiembre del 2025 Salida de Alarma General de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez por accidente vehicular.

A las 20:00 horas somos alertados por una colisión por alcance entre dos camiones sobre la Autopista en el kilómetro 431.

El conductor del camión que impacta al delantero quedó aprisionado, debiendo utilizar herramientas de rescate para su liberación y posterior traslado al Hospital.

El otro conductor no presentó lesiones.

La autopista permaneció cortada hasta la limpieza de la calzada.

Se trabajó durante 2 horas y media con 20 Bomberos y 4 Unidades.

Fuente: Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.