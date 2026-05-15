Agenda Albiceleste del Club San Martìn:

Actividad para el fin de semana.

Bàsquet Cañadense: Primera Divisiòn.

CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Viernes 15 de Mayo.

Cancha de Sportivo Rivadavia de San Genaro.

21:30 horas.

Fùtbol Femenino:

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ.

Fecha 8 Libre.

Bàsquet:Femenino U 15 Federativo.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ, OLIMPIA DE VENADO TUERTO, CENTENARIO y REGATAS.

Sàbado 16 de Mayo.

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

10:00 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CENTENARIO

12:00 horas REGATAS vs, OLIMPIA

15:30 horas REGATAS vs. CENTENARIO

17:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. OLIMPIA

Bàsquet Formativas:

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG

Sàbado 16 de Mayo.

Cancha de Argentino(Local San Martìn).

Desde las 10:30 horas.

Fùtbol Infantil: Fecha 7.

FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Sàbado 16 de Mayo.

Cancha de Firpo.

A partir de las 12:00 horas.

Golf: ¡ Torneo Cumpleaños Mes de Abril !.

Sàbado 16 de Mayo.

Club San Martìn Golf Club.

Taekwondo:

¡ Torneo Escuela !.

Sàbado 16 de Mayo.

Club Matienzo de Monte Buey.

Aquagym:

1 Encuentro Aquagym.

Sàbado 16 de Mayo.

Club Luchador(Rosario):

Tenis:

¡ 3 ra Fecha Liga del Sudeste Adultos, Dobles Damas y Caballeros.

Sàbado 16 y Domingo 17.

Club San Martìn de Marcos Juàrez.

Patìn:

¡ Minuto de Fama !.

Domingo 17 de Mayo.

Club Firpo de San Marcos Sud.

Desde las 11:00 horas.

Fùtbol Mayor:

Fecha 12. Liga Bellvillense Torneo Apertura.

CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Domingo 17 de Mayo.

Cancha del Centro Deportivo Roca.

14:00 horas Cuarta Divisiòn.

16;00 horas Primera Divisiòn.

Vòley:

¡ Amistoso Triangular !.

Domingo 17 de Mayo.

Club Leones.

Desde las 10:30 horas.

Gimnasia Artìstica:

¡ 1ª Promocional Federativo !.

Desde el 15 al 17 de Mayo.

Club Central Argentino, Rìo Cuarto.

Bàsquet:

Federativo U 15 Masculino.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ, ALUMNI, NEWBERY DE RUFINO.

Domingo 17 de Mayo.

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

09:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. NEWBERY

14:30 horas NEWBERY vs. ALUMNI

18:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ALUMNI