Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Bàsquet Cañadense: Primera Divisiòn.
CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 15 de Mayo.
Cancha de Sportivo Rivadavia de San Genaro.
21:30 horas.
Fùtbol Femenino:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ.
Fecha 8 Libre.
Bàsquet:Femenino U 15 Federativo.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ, OLIMPIA DE VENADO TUERTO, CENTENARIO y REGATAS.
Sàbado 16 de Mayo.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
10:00 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CENTENARIO
12:00 horas REGATAS vs, OLIMPIA
15:30 horas REGATAS vs. CENTENARIO
17:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. OLIMPIA
Bàsquet Formativas:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG
Sàbado 16 de Mayo.
Cancha de Argentino(Local San Martìn).
Desde las 10:30 horas.
Fùtbol Infantil: Fecha 7.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 16 de Mayo.
Cancha de Firpo.
A partir de las 12:00 horas.
Golf: ¡ Torneo Cumpleaños Mes de Abril !.
Sàbado 16 de Mayo.
Club San Martìn Golf Club.
Taekwondo:
¡ Torneo Escuela !.
Sàbado 16 de Mayo.
Club Matienzo de Monte Buey.
Aquagym:
1 Encuentro Aquagym.
Sàbado 16 de Mayo.
Club Luchador(Rosario):
Tenis:
¡ 3 ra Fecha Liga del Sudeste Adultos, Dobles Damas y Caballeros.
Sàbado 16 y Domingo 17.
Club San Martìn de Marcos Juàrez.
Patìn:
¡ Minuto de Fama !.
Domingo 17 de Mayo.
Club Firpo de San Marcos Sud.
Desde las 11:00 horas.
Fùtbol Mayor:
Fecha 12. Liga Bellvillense Torneo Apertura.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 17 de Mayo.
Cancha del Centro Deportivo Roca.
14:00 horas Cuarta Divisiòn.
16;00 horas Primera Divisiòn.
Vòley:
¡ Amistoso Triangular !.
Domingo 17 de Mayo.
Club Leones.
Desde las 10:30 horas.
Gimnasia Artìstica:
¡ 1ª Promocional Federativo !.
Desde el 15 al 17 de Mayo.
Club Central Argentino, Rìo Cuarto.
Bàsquet:
Federativo U 15 Masculino.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ, ALUMNI, NEWBERY DE RUFINO.
Domingo 17 de Mayo.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
09:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. NEWBERY
14:30 horas NEWBERY vs. ALUMNI
18:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ALUMNI