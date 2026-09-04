Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Femenino: Fecha 2.
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 04 de Septiembre:
Cancha de San Martín.
Hora: 20:45 horas.
Básquet: Fecha 7 Asociación Cañadense.
ATLÉTICO SAN GENARO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 04 de Septiembre.
21:30 horas.
Club: Atlético San Genaro.
Lugar: San Genaro.
Básquet Formativas:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ
Sábado 05 de Septiembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
U 9: 11:00 horas U 11: 12:00 horas U 15: 13:00 horas U 17: 14:30 horas U 21: 16:00 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 6.
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 5 de Septiembre.
Cancha de Sarmiento de Leones.
A partir de las 12:00 horas.
Fútbol Senior: Fecha 3.
LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 05 de Septiembre.
Cancha de Leones.
Hora: 14:30 horas.
Golf: ¡ Perro Tour ! Primera Fecha.
Sábado 05 de Septiembre.
Lugar: Solar del Club San Martín.
Básquet Federativo U 13 Masculino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, REGATAS DE SAN NICOLÁS, ATENAS DE VENADO TUERTO y CENTENARIO DE VENADO TUERTO.
Sábado 05 de Septiembre.
17:00 horas SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. REGATAS DE SAN NICOLÁS
Domingo 06 de Septiembre:
12:00 horas CENTENARIO DE VENADO TUERTO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
17:00 horas ATENAS DE VENADO TUERTO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Centenario de Venado Tuerto.
Fútbol Mayor: Fecha 5.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. LEONES
Lunes 07 de Septiembre.
Cancha Rodolfo Depetris.
Hora: 20:00 Cuarta División.
Hora: 22:00 horas Primera División.