Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Fùtbol Infantil: Fecha 13.
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 07 de Noviembre.
Cancha de Defensores de San Marcos Sud.
A partir de las 12:00 horas.
Bàsquet Formativas: Semifinal Cadetes.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ
Sàbado 07 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
A las 12:00 horas.
Bàsquet Formativas Playoffs Liga Pròximo.
ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 07 de Noviembre.
Cancha de Adeo.
A las 16:00 horas.
Bàsquet Playoff U 13:
Femenino.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CAMPAÑA DE CARCARAÑA 14:00 horas.
CAMPAÑA DE CARCARAÑA vs. TENIS CLUB CORREA 16:00 horas.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. TENIS CLUB CORREA 18:00 horas.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Patìn: ¡ Festival de Patìn !.
Sàbado 07 de Noviembre.
Club Villa Argentina.
A las 21:00 horas.
Bàsquet Formativas: Semifinal Juveniles.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ
Domingo 08 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
A las 13:00 horas.
Bàsquet Formativas: Semifinal Infantiles.
CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 08 de Noviembre.
Cancha de Sportivo Rivadavia.
A las 13:00 horas.
Fùtbol Femenino Infantil:
¡ Festival de la Pelota !.
Categorìa Sub 13.
Domingo 09 de Noviembre.
Cancha de River Plate de Bell Ville.
Bàsquet: Super Mini Copa de Plata.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ, SPORTIVO A. C., CAMPAÑA, CLUB SPORTIVO RIVADAVIA.
Lunes 09 de Noviembre.
09:30 horas SPORTIVO A. C. LAS PAREJAS vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
11:00 horas CAMPAÑA vs. SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO
14:00 horas Perdedor Partido 1 vs. Perdedor 2
15:30 horas Ganador Partido 1 vs. Perdedor 2
Estadio: Leonardo Gutièrrez.