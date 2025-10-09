Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Jueves 09 de Octubre:
Básquet Mayor: Visitantes vs. Sportivo Las Parejas. Asociación Cañadense.
Patín Competencia: Zonal en Santa Rosa. Río Primero.
Fútbol Femenino: Visitantes vs. Sarmiento de Leones en cancha de Progreso de Noetinger.
Fútbol Senior: Visitantes vs. San Martín de Marcos Juárez en cancha de Villa Argentina. Liga Bellvillense.
Fútbol Mayor: Locales vs. Sarmiento de Leones Cuarta División y Primera División Liga Bellvillense.
Básquet Formativo: Locales vs. Sport Club de Cañada de Gómez.
Sábado 11 de Octubre:
Fútbol Infantil: Locales vs. Talleres de Ballesteros Liga Bellvillense.
Básquet Formativas: Visitantes vs. Adeo de Cañada de Gómez. Asociación Cañadense.
Patín Competencia: Zonal en Santa Rosa, Río Primero.
Domingo 12 de Octubre:
Básquet Formativo: Encuentro de Mosquitos en Club Almafuerte Las Rosas
Vóley Masculino: Gran Prix en Totoras Santa Fe.
Patín Competencia: Zonal en Santa Rosa, Río Primero.