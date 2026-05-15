Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Jueves 14 de Mayo:

Patín:

Primer Torneo Zonal de la Asociación de Patinadores Cordobeses

Lugar: Santa Rosa de Río Primero

Vóley Femenino Mayor(Locales):

vs. Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Liga AVSEC.

Viernes 15 de Mayo:

Básquet Mayor(Visitantes):

vs. Tenis Club Correa

Asociación Cañadense.

Sábado 16 de Mayo.

Fútbol Infantil(Locales)

vs. Talleres de Bell Ville

Liga Bellvillense.

Básquet Formativo(Visitantes):

vs. Almafuerte de Las Rosas

Asociación Cañadense.

Vóley Formativo:

Gran Prix General Sub 12 y Sub 16 en Justiniano Posse.

Liga AVSEC.

Natación:

Muestra interna Todas las categorías.

Tenis Adultos:

Torneo de Dobles.

Categorías 2 da, 3 ra, 4 ta y 5 Caballeros A, B, C, D Damas

Club San Martín de Marcos Juárez

Subsede en nuestras instalaciones.

Domingo 17 de Mayo:

Gimnasia Artística:

1 Torneo Promocional Federativo

Club Central Argentino de Río Cuarto.

Mini Vóley:

Encuentro en nuestras instalaciones.

Fútbol Mayor(Locales):

vs. Complejo de Justiniano Posse

Liga Bellvillense.

14:00 horas Cuarta División.

16:00 horas Primera División.

Tenis Adultos:

Continuación del Torneo de Dobles.

Subsede en nuestras instalaciones.