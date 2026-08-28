Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 28 de Agosto.
Básquet Mayor:
6 Fecha Asociación Cañadense.
vs. Sportivo Las Parejas
Visitante.
Hora: 21:30 horas.
Vóley Mayor:
2 Fecha Torneo Clausura Liga AVSEC.
vs. Matienzo de Monte Buey.
Local.
Sábado 29 de Agosto:
Fútbol Infantil:
5 Fecha Liga Bellvillense.
vs. Leones
Visitante.
Fútbol Mayor:
1 Fecha Zona 10 Torneo Regional Federal Amateur.
vs. Sportivo Suardi
Lugar: Suardi.
Visitante.
Hora: 16:00.
Básquet Formativo:
Fecha 27 Asociación Cañadense.
vs. Almafuerte de las Rosas.
Local.
Vóley Formativo:
1 er Grand Prix Sub 11
T. Clausura Liga AVSEC.
Lugar: Corral de Bustos.
Vóley Formativo:
Triangular No Federado Sub 16 Sub 18
Lugar: River Plate de Inriville.
Natación Competencia:
Torneo Open Interprovincial Nadando 2026.
Lugar: Complejo El Norte de Río Segundo.