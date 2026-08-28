Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 28 de Agosto.

Básquet Mayor:

6 Fecha Asociación Cañadense.

vs. Sportivo Las Parejas

Visitante.

Hora: 21:30 horas.

Vóley Mayor:

2 Fecha Torneo Clausura Liga AVSEC.

vs. Matienzo de Monte Buey.

Local.

Sábado 29 de Agosto:

Fútbol Infantil:

5 Fecha Liga Bellvillense.

vs. Leones

Visitante.

Fútbol Mayor:

1 Fecha Zona 10 Torneo Regional Federal Amateur.

vs. Sportivo Suardi

Lugar: Suardi.

Visitante.

Hora: 16:00.

Básquet Formativo:

Fecha 27 Asociación Cañadense.

vs. Almafuerte de las Rosas.

Local.

Vóley Formativo:

1 er Grand Prix Sub 11

T. Clausura Liga AVSEC.

Lugar: Corral de Bustos.

Vóley Formativo:

Triangular No Federado Sub 16 Sub 18

Lugar: River Plate de Inriville.

Natación Competencia:

Torneo Open Interprovincial Nadando 2026.

Lugar: Complejo El Norte de Río Segundo.