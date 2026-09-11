Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Jueves 10 de Septiembre:
Patìn Competencia.
Campeonato Nacional Absoluto.
Lugar: San Juan.
Vòley Sub 18:
3 Fecha AVSEC Torneo Clausura.
vs. Newbery
Lugar: Cruz Alta.
Viernes 11 de Septiembre:
Bàsquet: Asociaciòn Cañadense. Primera Divisiòn.
visitante vs. Sarmiento de Cañada de Gòmez.
SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ
Hora: 21:30.
Vòley Primera Divisiòn
3 Fecha Torneo Clausura.
vs. Corralense
Lugar. Corral de Bustos.
Sàbado 12 de Septiembre:
Tenis: Juegos del Sudeste.
Lugar: Club Leones.
Nataciòn:
Olimpiadas Especiales.
Torneo de Nataciòn.
Lugar: Sporting Club de Corral de Bustos,
Judo:
Torneo Interprovincial.
Lugar: Villa Marìa Judo Sil-Ca.
Vòley Sub 13 y Sub 16.
Grand Prix.
Lugar: Club Matienzo de Monte Buey.
Fùtbol Senior:
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. VILLA ARGENTINA
Lugar: Cancha de Villa Argentina.
Hora: 14:30.
Domingo 13 de Septiembre:
Gimnasia Artìstica:
4 Torneo Zonal de la Liga Asucega.
Club Complejo de Justiniano Posse.
Vòley Mini Vòley.
Encuentro de Mini Vòley.
Lugar: Club Matienzo de Monte Buey.
Vòley Sub 16 y Sub 18
Torneo No Federado.
Club Villa Argentina.
Fùtbol: Torneo Regional Federal Amateur.
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. CAMIONEROS DE CÒRDOBA
Hora: 16:00.