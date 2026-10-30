Agenda Roja del Club Argentino: Actividad para el fin de semana.
Viernes 30 de Octubre:
Fútbol Mayor: Liga Bellvillense.
Primera División: Torneo Clausura Cuartos de Final Ida.
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 21:00.
Lugar: Bell Ville.
Cuarta División: Cuartos de Final Ida.
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 19:00.
Lugar: Bell Ville.
Sábado 31 de Octubre:
Fútbol Infantil: Fecha 12 del Clausura Liga Bellvillense.
Sarmiento de Leones vs. Argentino de Marcos Juárez
Lugar: La Calderita, Leones.
Fútbol Senior: Cuartos de Final Partido de Vuelta.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Ida: Argentino 3 a 0.
Domingo 01 de Noviembre:
Básquet: Asociación Cañadense.
Cuartos de Final del Torneo Clausura.
1 Juego:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ
Hora: 20:30.
Estadio: Aroón Gerchunoff.
Miércoles 04 de Noviembre.
Fútbol Mayor: Copa Córdoba
ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 20:30.
Estadio: Antonio Candini.
Lugar: Río Cuarto.