Durante los últimos días la localidad de Alejo Ledesma ha quedado en el ojo público, tanto a nivel provincial como nacional, debido a la confirmación de un foco de Gripe Aviar.

La influenza fue detectada en varias aves comerciales que se encontraban en una granja comercial de esa localidad. Todo fue luego de que el Senasa realizara análisis en el lugar.

Al darse el positivo, se inició el protocolo de Control Sanitario, el cual rige una delimitación de 10 kilómetros a la redonda del brote. Además de eso se llevó a cabo la restricción de actividades en el lugar del foco.

Dado que días atrás se había dado un caso en Ranchos, provincia de Buenos Aires, los productores estaban preocupados con respecto a las exportaciones de los productos aviares, lo cual ahora se ve nuevamente afectado.

En los próximos días, luego de que el Organismo Nacional finalice los análisis en Alejo Ledesma y se conozcan los resultados, también se verá si la granja podrá continuar con su actividad laboral normal.

Cabe destacar que, para que Argentina sea declarada a nivel mundial libre de Gripe Aviar, y así continuar con las exportaciones, no debe aparecer otro brote hasta 28 días después del último caso positivo.