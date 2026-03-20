Durante los últimos días, una noticia sacudió a la localidad de Villa María, como también al área educativa de la misma, por el allanamiento y la imputación de un docente universitario por publicaciones pro nazi y antisemita.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en calle Santiago del Estero al 1070, el cual realizó la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por una denuncia realizada por la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, días atrás.

En el allanamiento los efectivos encontraron material audiovisual, como fotos y videos, vinculados al nazismo, imágenes de Adolf Hitler, de la comunidad judía, entre otros archivos. Además pudieron dar con conversaciones que el sospechoso tenía con otros usuarios en sus redes sociales, las cuales estaban relacionadas con esta temática. Todo esto quedó como parte de la evidencia que serán analizados en el marco de la causa.

Por otro lado el hombre, un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional de esa ciudad, no quedó detenido pero si imputado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Villa María.