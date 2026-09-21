Un trágico suceso tiene actualmente conmocionados a los vecinos de La Carlota, tras conocerse el fallecimiento de una joven de 17 años producto de un accidente ocurrido el domingo por la mañana.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:30 horas en calle Amadeo Sabattini al 900. Allí, por razones que se intentan esclarecer un automóvil, conducido por un hombre de 46 años, atropelló a tres menores de edad, una de 17 y dos de 16, y luego emprendió la huida.

Al llegar los bomberos, producto de las lesiones de gravedad, la joven de 17 perdió la vida en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital local donde quedaron internados.

Luego, tras investigación por parte de la Policía, analizando cámaras de seguridad del lugar y la palabra de testigos, pudieron dar con el sospechoso, quien quedó detenido y alojado en la comisaría. Además se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó 1.77 positivo.

Según la información inicial, los damnificados caminaban por la banquina cuando, cerca del acceso a Ruta Provincial 4, el conductor los embistió por detrás.

Actualmente uno de los menores está en el centro de salud de Río Cuarto mientras que el otro en La Carlota, ambos bajo observación.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer que el automovilista sería Marcos Bella de 46 años. Quedó imputado bajo el cargo de homicidio culposo agravado.