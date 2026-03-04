Durante las últimas horas se dio a conocer la información de que, por medidas que autorizó el RENAPER, los trámites del Registro Civil sufrirán un aumento.

Los nuevos valores regirán desde el 6 de marzo, y será de 10 mil pesos para ejemplares nuevos de DNI, como también las actualizaciones de los 5 a 8 años, y los 14.

Por otro lado, el trámite exprés tiene un costo adicional de $16.000, quedando en un total de 26 mil.

Los ejemplares de recién nacidos son sin cargo. Los turnos se pueden solicitar en Juan B. Justo al 1000, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.