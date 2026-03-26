En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el colega Ceferino Santopolo nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en los últimos días.

A finales del fin de semana, una noticia sacudió a los vecinos de Ballesteros Sud con la desaparición de una joven de 17 y su hijo de 1 año.

La menor faltaba en su casa desde el domingo 22 por la noche, y luego se conoció, según lo comentado por Santopolo, que le habría dejado una nota a su mamá explicando que se iba de la vivienda.

Rápidamente se activó el Alerta Sofía, desplegándose un operativo que involucró a toda la policía de la provincia. Otro de los detalles que agregó Ceferino fue que los vecinos, al conocerse el pedido de paradero, se acercaron a la comisaría a brindar más detalles.

Se analizaron las cámaras de seguridad de diversas terminales, entonces se pudo conocer que la menor había viajado desde Ballesteros hacia Villa María, y de ahí subió a un colectivo de larga distancia que se dirigía a Retiro.

Una vez conocida esta información, pudieron observar en las imágenes como subía a un auto, aparentemente un taxi, junto a un hombre mayor de edad.

Luego, durante la madrugada del martes 24, tras analizar el viaje del vehículo, la policía dio con el paradero de la adolescente, la cual se encontraba en la localidad de Castelli, provincia de Buenos Aires.

Ceferino también agregó que, al confirmar dónde se encontraba la joven, cuyas iniciales son J.M.B, un patrullero viajó desde Ballesteros hasta esa vivienda. Cuando llegaron la encontraron con el mismo sujeto mayor de edad, y su niño.

Luego se pudo corroborar que tanto la madre como su bebé se encontraban en buen estado de salud.

Durante las últimas horas, diversos trascendidos surgieron, tal como comentó el colega, de que la joven será trasladada a un centro de retención de menores. Además, estiman que J.M.B mantenía conversaciones con este varón de Buenos Aires por redes sociales.

Actualmente se está analizando el caso para dar con el punto clave que incitó a que la menor quisiera huir de su vivienda junto con su bebé.