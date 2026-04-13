Anoche por la Liga Federal de Básquet, en el Gimnasio Aroón Gerchunoff, Argentino recibió a San Martín.

Fue victoria de la visita San Martín por 68 a 52 a Argentino.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo Beraza 7, Benjamín Delfederico , Emiliano Carpinetti 13, Luca Feresin 3, Enzo Sarasola 6, Pablo Andrés Renzi 7, Tomás Ercoli 8, Dante Dal Dosso -, Julián Marín -, Juan Cesanelli -, Maximiliano Dal Dosso 7, y Tadeo Verbauwede 1.

D. T: Miguel Bustos.

Por San Martín de Marcos Juárez: Leandro Graef 3, Bautista Rodríguez Begil -, Valentino Carmona -, Ignacio Cuesta 2, Francisco Secco -, Marco Espíndola 4, Luis Alderete 19, Matías Bonavía 6, Nicolás Eydallin 5, Mateo Grosso -, Agustín Barros 4 y Germán Molina 25.

D. T: Esteban Pierdominici.

1 Cuarto: 20-17 2 Cuarto: 30-27(10-10) 3 Cuarto: 40-50(10-23) y 4 Cuarto: 52-68(12-18).

Los jueces fueron: Roberto Mosello de Villa María-Ignacio Rueda de Córdoba.

Comisionado Técnico: Pablo Di Tomasso de Cañada de Gómez.