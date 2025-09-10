Básquet de Argentino:
Liga Federal Formativa U 13 Nueva Experiencia para nuestros chicos.
Nuestra categoría U 13 vivió un fin de semana inolvidable disputando una nueva edición de la Liga Federal Formativa.
El sábado 6 y domingo 7 de Septiembre, viajamos a Venado Tuerto para competir en el Cuadrangular B, desarrollado en el Estadio Mateo Migliore. Allí nos enfrentamos con el equipo local Centenario, además de Olimpia B. B. C y Provincial de Rosario.
Más allá de los resultados, esta participación significó un gran aprendizaje y crecimiento deportivo para nuestros jóvenes jugadores, que representaron con orgullo los colores de nuestro club.
Plantel U 13:
BASTIÁN VAGLIENTI
TIAGO COMBA
BENICIO PAOLONI
VALENTINO CAMPAGNOLI
MATEO SORIA
FELIPE DURANDO
ALEJO CÓRDOBA
SANTINO FOGANTE
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ
FEDERICO ZABALA
IGNACIO TORREGIANI
FELIPE MALDONADO
FÉLIX LATTANZI
JUAN PABLO DIMAURO
SANTINO CAON
JOAQUÍN ALESSANDRETTI
D. T: Emiliano Carpinetti
¡ Felicitaciones a todos por esta gran experiencia !.
Jornada de Básquet Formativo en casa ante Cremería de Carcaraña.
El pasado sábado recibimos en nuestras instalaciones al Club Cremería de Carcaraña para disputar una nueva Fecha del Torneo de la Asociación Cañadense de Básquetbol.
La jornada comenzó con los más chicos y cerramos la tira con un gran partido de U 21.
Fue una verdadera fiesta del básquet.
Resultados:
U 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 52 CREMERÍA DE CARCARAÑA 60
U 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 86 CREMERÍA DE CARCARAÑA 67
U 21: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 70 CREMERÍA DE CARCARAÑA 68
Felicitamos a cada uno de nuestros jugadores por su entrega en cada encuentro y agradecemos a las familias por la compañia !!: