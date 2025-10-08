Básquet de Argentino:

Argentino U 15 se destacó en el Final Four de la Copa Santa Fe.

El equipo U 15 de Argentino dirigido por Emiliano Carpinetti, participó este fin de semana del Final Four de la Copa Santa Fe, disputado en la Capital Provincial, donde se enfrentaron los mejores elencos de la categoría.

Durante las jornadas del sábado y domingo, el conjunto mostró un gran nivel competitivo frente a Platense Porvenir de Reconquista, Regatas Santa Fe y Náutico de Rosario, confirmando el excelente momento deportivo que atraviesa la institución.

Con esta participación, Argentino cierra una etapa muy positiva, ubicándose entre los equipos más destacados de la Provincia y consolidando su trabajo en el desarrollo del básquet juvenil.

El rojo continúa ahora enfocado en el tramo Final del torneo de Liga, donde sigue siendo uno de los principales protagonistas y un referente del básquet Formativo Regional.

Plantel: Joaquín Muccini, Bruno Bornía, Renato Rebechi, Justino Meineri, Bruno Ranieri, Dante Maritano, Alvaro Fassano, Matías Maldonado, Lautaro Murua, Juan Martín Cesanelli, Juan Alvarez, Benjamín Delfederico, Noha Gómez Fernández Campon, Francisco Galván, Federico Tuttolomondo, Bautista Kloster, Emilio Villalba, Juan Francisco Maggi, Francisco Oyola, Bautista Mantegari, Nino Licatta, Faustino Crescente, Gonzalo Piva, y Pedro Serra.