Bàsquet de Argentino:
Por la 9 Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, en Primera Divisiòn en el Gimnasio Aroòn Gerchunoff Argentino de Marcos Juàrez venciò a Almafuerte de Las Rosas por 76 a 70.
Por Argentino de Marcos Juàrez: PEDRO BOCCARDO 17, BENJAMÌN DELFEDERICO -, EMILIANO CARPINETTI 11, PEDRO SERRA -, ENZO SARASOLA 10, DANTE DAL DOSSO 12, JUAN FRANCISCO MAGGI -, AXEL GIL 2, MAXIMILIANO DAL DOSSO 24, y MAXIMILIANO TUTTOLOMONDO -.
D. T: CLAUDIO SPOSETTI A: GONZALO BUJER P. F. PABLO CARRERAS.
Por Almafuerte de Las Rosas: MATEO FOSSATTI 4, JUAN IGNACIO PASCUAL 3, CARLOS INFANTE 9, MATÌAS CORNAGLIA -, ALAN BUSTOS -, FRANCISCO OZÀN 11, ALAN CÒRDOBA 17, FACUNDO SANTIAGO 13, TOMÀS RAGIARDO 13, BAUTISTA JERKOVICH -, LUCAS PIETRANI – y GERMÀN DIETTA -.
D. T: ROBERTO VIOTTI. P. F: MATÌAS ABATEDAGA Utilero: AUGUSTO ARZUAGA.
1 Cuarto: 23-12 2 Cuarto: 38-32(15-20) 3 Cuarto: 56-53(18-21) y 4 Cuarto: 76-70(20-17).
Los jueces fueron: RAÙL GASCA-LEONARDO CONTRERAS.
En la pròxima fecha Argentino visita a Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez.