Bàsquet de Argentino:
Anoche por la 7 Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, en Primera Divisiòn Masculina,en el Gimnasio Aroòn Gerchunoff, Argentino de Marcos Juàrez venciò a Campaña de Carcaraña por 84 a 69.
Por Argentino de Marcos Juàrez: PEDRO BOCCARDO 14, BENJAMÌN DELFEDERICO -, EMILIANO CARPINETTI 1, PEDRO SERRA 2, ENZO SARASOLA 12, DANTE DAL DOSSO 6, VALENTINO DI BENEDETTO 9, AXEL GIL 15, MAXIMILIANO DAL DOSSO 23, y FEDERICO TUTTOLOMONDO -.
D. T: CLAUDIO SPOSETTI. Asistente: GONZALO BUJER. Preparador Fìsico: PABLO CARRERAS.
Por Campaña de Carcaraña: LAUTARO MORENO CASTRO 9, PABLO SOSA 11, SANTINO YACOB -, ALFONSO BERTA 12, CIRO MUCHERLI 4, EMILIANO GALTELLI 10, IGNACIO UNREIN SÀNCHEZ 2, ALAN YIOMI -, LORENZO SPINELLI -, EMANUEL MÀS 5, JULIÀN ALERIC 14, y MAURO YUNES 2.
D. T: ULISES SAIA. Ayudante: LEONARDO SIOUFI.
1 Cuarto: 21-7 2 Cuarto: 43-26(22-19) 3 Cuarto: 70-45(27-19) y 4 Cuarto: 84-69(14-24).
Los jueces fueron: Pablo Di Tomasso-Hèctor Romero.